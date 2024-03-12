Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Ярославское и Павелецкое направления войдут в тарифную зону МЦД Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о Транспортной программе, в рамках которой до 2030 года будет сформировано единое пространство Москвы и Подмосковья.
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