Трасса на Николаев стала опасной для автомобилистов из Херсона — СМИ

Украинские боевики похищают водителей призывного возраста.Новостной телеграм-канал "Жизнь в оккупации" сообщает, что украинские военнослужащие установили дежурство на трассе М14 в направлении на Николаев, во рамках которого они останавливают гражданские автомобили и проверяют документы у водителей.