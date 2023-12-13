Трасса на Николаев стала опасной для автомобилистов из Херсона — СМИ

Украинские боевики похищают водителей призывного возраста.Новостной телеграм-канал "Жизнь в оккупации" сообщает, что украинские военнослужащие установили дежурство на трассе М14 в направлении на Николаев, во рамках которого они останавливают гражданские автомобили и проверяют документы у водителей.
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