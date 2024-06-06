Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Н Николай В середине Северного моря, в нейтральных водах соответствующий заряд - Посейдон - и достанется и Британии, и Голландии, и Дании, и Бельгии, И Германии, и Норвегии!!!

Evgenija Palette Я бы не ориентировалась на Гурулева. Ну и что же, что он - генерал. Цветистые фразы, необдуманные сентенции, еврейские уши... Что это? Поиски дешевой популярности, или откровенная безответственная болтовня?