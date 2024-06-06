Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Екатерина
    Конченый дебил! В психушке ему место. И зачем выловили пусть и дадьше крыс жрал! Он не человек а биомуслр уничтожить ...Идейно больной?
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
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    Одного полоумного вроде приструнили прилюдно и по делу Теперь  будет ждать своей ликвидацииВосемь месяцев по...

Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Итак, США разрешили Нидерландам самостоятельно использовать размещённое на их территории американское ЯО.

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Комментарии
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Н
Николай
В середине Северного моря, в нейтральных водах соответствующий заряд - Посейдон - и достанется и Британии, и Голландии, и Дании, и Бельгии, И Германии, и Норвегии!!!
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17 час.
Evgenija Palette
Я бы не ориентировалась на Гурулева. Ну и что же, что он - генерал. Цветистые фразы, необдуманные сентенции, еврейские уши... Что это? Поиски дешевой популярности, или откровенная безответственная болтовня?
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16 час.
W
Walery
Это сторонние предупреждения воинствующим гендерным правителям Европы, которые кроме компьютерных игр на раздевания... уже ничего не понимают. Однако на перспективу виновник всего этого хаоса только один - это поставщик вооружения == Байден..
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14 час.

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