Итак, США разрешили Нидерландам самостоятельно использовать размещённое на их территории американское ЯО.
Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар
Комментарии
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Н
Николай
В середине Северного моря, в нейтральных водах соответствующий заряд - Посейдон - и достанется и Британии, и Голландии, и Дании, и Бельгии, И Германии, и Норвегии!!!
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17 час.
Evgenija Palette
Я бы не ориентировалась на Гурулева. Ну и что же, что он - генерал. Цветистые фразы, необдуманные сентенции, еврейские уши... Что это? Поиски дешевой популярности, или откровенная безответственная болтовня?
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16 час.
W
Walery
Это сторонние предупреждения воинствующим гендерным правителям Европы, которые кроме компьютерных игр на раздевания... уже ничего не понимают. Однако на перспективу виновник всего этого хаоса только один - это поставщик вооружения == Байден..
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14 час.
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