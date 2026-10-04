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Крымская газета

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5 октября: какой сегодня праздник

5 октября: какой сегодня праздник

5 октября в мире отмечают День учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования. В России насчитывается свыше 1,2 млн школьных учителей и более 178 тысяч преподавателей вузов.

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