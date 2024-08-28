Жительницы Алтая нашли уродливый гриб и красивый и спрашивают, что это такое

А вы знаете, что это за "явления природы"? Уродливый гриб и красивый гриб / Фото: Катя Трухина / Ольга Лещёва / сообщество "Грибы и грибники Алтайского края" Фотографии двух странных грибов опубликовали в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".