Белэнерго перевело 87% ЛЭП в лесах на изолированный провод

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Михаил Шевалдин рассказал, что для защиты ЛЭП от зимней стихии применяется перевод воздушных линий 6–10 кВ на изолированный провод и подземную кабельную прокладку.