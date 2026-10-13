Белэнерго перевело 87% ЛЭП в лесах на изолированный провод

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Михаил Шевалдин рассказал, что для защиты ЛЭП от зимней стихии применяется перевод воздушных линий 6–10 кВ на изолированный провод и подземную кабельную прокладку.
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