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Царьград

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Трое сотрудников подразделений миграции Москвы попали под уголовное дело

Трое сотрудников подразделений миграции Москвы попали под уголовное дело

Фигурантов подозревают в мошенничестве.Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении двух инспекторов управления по вопросам миграции и ещё одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД России.

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