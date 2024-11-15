Биография Александра Бортникова: что известно о директоре ФСБ России

15 ноября 2024 года директору ФСБ России Александру Бортникову исполняется 73 года. Бортников – один из самых влиятельных и в то же время закрытых руководителей страны – занимает ключевую позицию в обеспечении безопасности России.
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