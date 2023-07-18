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Приморцам стала доступна новая линейка экосистемных тарифов МТС

Приморцам стала доступна новая линейка экосистемных тарифов МТС

«МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске новой линейки тарифных планов. Каждый клиент сможет выбрать оптимальный по наполнению из трёх уже предсобранных тарифов или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы.

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