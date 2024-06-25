Мария Багреева: в нацпроекте участвует 228 промпредприятия столицы

С начала текущего года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 53 обрабатывающих предприятия Москвы, из них 26 компаний завершили первый этап проекта, сэкономив благодаря участию в нем в общей сложности более 500 млн рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.