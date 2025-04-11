Ион Чебан: Парк «Думитру Рышкану» снова оживает

Парк «Думитру Рышкану» в секторе Рышкановка преобразился. Раньше в парке были ямы, беспорядок, и не было освещения, сегодня это место превращается в современное зеленое пространство, доступное для людей всех возрастов.
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