МИД: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайная встреча по украинскому конфликту, которая состоялась в Эр-Рияде, является пиаром и попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии