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МИД: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского

МИД: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайная встреча по украинскому конфликту, которая состоялась в Эр-Рияде, является пиаром и попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.

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