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«Пересвет» сравнялся со «Строгино» по набранным очкам в ФНЛ-2

«Пересвет» сравнялся со «Строгино» по набранным очкам в ФНЛ-2

Победу над «Строгино» одержал «Пересвет» 14 октября в матче, проходившем в рамках шестнадцатого тура второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

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