ВВП в эпоху ВВП: Росстат мастерски жонглирует цифрами, но дело не только в нем На первые места в создании общественных благ выходят финансисты, торговцы и 2,4 млн чиновников На фото (слева направо): министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и руководитель Росстата Сергей Галкин Зеркалом экономики любой страны является статистика национальных счетов, в первую очередь валового внутреннего продукта (ВВП).
ВВП в эпоху ВВП: Росстат мастерски жонглирует цифрами, но дело не только в нем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ded
Моя бабушка говаривала - дурной поп дурна и его молитва . Автор займись тем в чём разбираешься - в машинах . И не лезь туда где полный ноль .
Ответить
21 час.
Юрий Ильинов
Валентин Юрьевич Катасонов (род. 5 апреля 1950, СССР) — российский учёный-экономист, публицист и конспиролог, доктор экономических наук. С января 2012 года — председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова и главный редактор периодического издания общества — журнала «Наше дело».
Ответить
21 час.
Юрий Ильинов
Автор - Катасонов. Причём тут машины?
Ответить
21 час.
Свежие комментарии