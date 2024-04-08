ВВП в эпоху ВВП: Росстат мастерски жонглирует цифрами, но дело не только в нем На первые места в создании общественных благ выходят финансисты, торговцы и 2,4 млн чиновников На фото (слева направо): министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и руководитель Росстата Сергей Галкин Зеркалом экономики любой страны является статистика национальных счетов, в первую очередь валового внутреннего продукта (ВВП).