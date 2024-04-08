ВВП в эпоху ВВП: Росстат мастерски жонглирует цифрами, но дело не только в нем

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Комментарии
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Юрий Ded
Моя бабушка говаривала - дурной поп дурна и его молитва . Автор займись тем в чём разбираешься - в машинах . И не лезь туда где полный ноль .
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21 час.
Юрий Ильинов
Валентин Юрьевич Катасонов (род. 5 апреля 1950, СССР) — российский учёный-экономист, публицист и конспиролог, доктор экономических наук. С января 2012 года — председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова и главный редактор периодического издания общества — журнала «Наше дело».
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21 час.
Юрий Ильинов
Автор - Катасонов. Причём тут машины?
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21 час.

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