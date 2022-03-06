Смехотерапия

21 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Афанасьев
    кто присмотрелся к черепахам, совет, присмотритесь к воронам, всю жизнь в движении, а живут не меньше, чем черепахи.  😁Юмор из интернета...
  • Ирина Данилова
    Замечательные весёлые открытки😍👏👍 Благодарю🌷🙂17 весёлых открыт...
  • Василий
    А вот наказывать здесь как раз и не надо, иначе в следующий раз может промолчать. Но "разбор полётов" должен быть обя...Рассказ не про са...

Гроза (Акулы из стали)

Гроза (Акулы из стали)

Белые сполохи молний полоскали воздух от края до края моря. Грома сначала не было слышно вовсе, но ночь была такой чёрной, а море таким бесконечным, что видно было далеко, казалось, что до самого горизонта и ещё чуточку дальше и вот только что чёрное шумит внизу и чуть светлее – воздух сверху, а потом слева, будто от самой луны (вернее того места, где она сейчас должна бы висеть) и до каждого гребня волны на много кабельтовых вперёд, как яркая серия вспышек огромного фотоаппарата: на миг, потом снова, уже правее, ещё – уже прямо по курсу и уходит вправо, совсем пропадая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх