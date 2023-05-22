В Москве женщина зарезала своего сожителя и призналась в содеянном

Жительница Москвы призналась в убийстве своего сожителя. Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры, она сделала это в состоянии алкогольного опьянения.
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