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Царьград

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Минувшей ночью над Ступино сбили БПЛА

Минувшей ночью над Ступино сбили БПЛА

Об уничтожении беспилотника сообщил Сергей Собянин.В ночь на четверг, 11 июля, средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат над территорией городского округа Ступино.

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