Минувшей ночью над Ступино сбили БПЛА

Об уничтожении беспилотника сообщил Сергей Собянин.В ночь на четверг, 11 июля, средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат над территорией городского округа Ступино.
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