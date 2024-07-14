«Ман Сити» хочет закрыть сделку по Ольмо до вторника, выплатив 60 млн евро отступных

По данным Sky, «Ман Сити» ко вторник хочет закрыть сделку по хавбеку сборной Испании, выплатив за него «Лейпцигу» 60 млн евро отступных.
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