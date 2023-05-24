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Барбашев – 2-я звезда матча с «Далласом»: 1+2 (пас на победный гол), 3 хита, «плюс 2». У него 5+8 в 14 играх плей-офф

Барбашев – 2-я звезда матча с «Далласом»: 1+2 (пас на победный гол), 3 хита, «плюс 2». У него 5+8 в 14 играх плей-офф

На 2-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу в 3-й игре финальной серии Запада в Кубке Стэнли.

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