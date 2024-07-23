Конец Такера Карлсона был вполне предсказуем

В США предрекли Такеру Карлсону политическую карьеру! Американский журналист Такер Карлсон способен баллотироваться на высокий политический пост после своего выступления на национальном съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин.
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