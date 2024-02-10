Мошенники научились обманывать россиян с помощью банковских приложений

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников банков и заявлять им, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения их банка, рассказал руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско в разговоре с Lenta.