Мошенники научились обманывать россиян с помощью банковских приложений

Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников банков и заявлять им, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения их банка, рассказал руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско в разговоре с Lenta.
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