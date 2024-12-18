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Российские войска стремятся захватить Великую Новосёлку, не исключено, что у них есть планы на Днепропетровскую область, — ВСУ (ВИДЕО)

Российские войска стремятся захватить Великую Новосёлку, не исключено, что у них есть планы на Днепропетровскую область, — ВСУ (ВИДЕО)

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Богдан Петренко заявил, что Армия России стремится захватить Великую Новосёлку, кроме того, не исключено, что у Москвы есть планы на Днепропетровскую область.

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