Российские войска стремятся захватить Великую Новосёлку, не исключено, что у них есть планы на Днепропетровскую область, — ВСУ (ВИДЕО)

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Богдан Петренко заявил, что Армия России стремится захватить Великую Новосёлку, кроме того, не исключено, что у Москвы есть планы на Днепропетровскую область.
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