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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мераб Двалишвили: «Самым сложным в поражении Петру Яну было то, что я считаю себя лучше него»

Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили объяснил свое поражение от Петра Яна во втором бою. «Самым тяжелым было то, что я считаю себя лучше Петра Яна.

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