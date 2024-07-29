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Олимпиада-2024. Плавание. Маршан, Милак, Попович, Цинь Хайян, Ледеки, О’Каллахан выступят в квалификации

Плавание Олимпийские игры-2024 Париж, Франция 30 июля Квалификация Мужчины 200 м, баттерфляй 12:00 Фавориты: Леон Маршан (Франция), Криштоф Милак (Венгрия), Кшиштоф Хмелевский (Польша), Томору Хонда (Япония).

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