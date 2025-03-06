Видео: в Петербурге мужчина хотел снять деньги с банкомата, но начал выбивать дверь

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по делу 41-летнего местного жителя, который обвиняется в вандализме по части 1 статьи 214 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
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