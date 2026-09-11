Около 20% сотрудников «Нанотроники» предложили уйти — СМИ

Около 20% сотрудников компании «Нанотроника», дочерней структуры крупнейшего российского микроэлектронного холдинга ГК «Элемент», предложили уволиться по собственному желанию или соглашению сторон, пишет «Коммерсантъ».
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