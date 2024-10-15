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    Срочно гнать мигрантов водителей , они позорят звание Водитель Пассажирского Транспорта . Гнать поганой метлой .Не хочешь платить...
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"Были в Турции, но не смогли ответить зачем": Темы, которые опасно обсуждать с китайцами

"Были в Турции, но не смогли ответить зачем": Темы, которые опасно обсуждать с китайцами

Фото: Peter Sherman Crosby/ Shutterstock.com Национальный вопрос в Китае стоит не менее остро, чем в России, но там его решают совсем не так, как у нас.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лучше  не скажешь. Коротко  и ясно всё.
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Спасибо, интересно было
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6 час.
Игорь Василевский
Дальневосточники очень часто не в очень особом восторге от южных соседей... По причинам наглости, беспринципности и совершенно рваческого отношения к окружающей природе и местным. К слову - в годы японской оккупации Японией Китая японцы называли китайцев желтомордыми собаками. Не комментирую...
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2 час.

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