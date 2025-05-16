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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Стала известна судьба пропавшего 23-летнего водителя черной «десятки»

Стала известна судьба пропавшего 23-летнего водителя черной «десятки»

Молодой человек уехал на автомобиле ВАЗ 2110 черного цвета и не выходил на связь с родственниками.Ранее мы сообщали, что в Иванове при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 23-летний горожанин Николай Остоматин.

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