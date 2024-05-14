NTSB: На снесшем мост в Балтиморе судне Dali отключалось электричество

На грузовом судне Dali, которое снесло мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, по предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), несколько раз происходили отключения электричества.
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