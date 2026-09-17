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ДумаТВ

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Шойгу: власти Армении захватывают предприятия, в которые РФ вложила миллиарды

Шойгу: власти Армении захватывают предприятия, в которые РФ вложила миллиарды

Сергей Шойгу заявил, что российский бизнес в Армении сталкивается с двойными стандартами, несмотря на миллиардные инвестиции.

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