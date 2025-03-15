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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева о командных турнирах: «Атмосфера просто потрясающая. С одной стороны, очень расслабленная, но в то же время все участники сконцентрированы»

«Japan Open-2011 был для меня первым таким крупным турниром. В том сезоне я начала выступать во взрослых соревнованиях и сразу же начала год с Japan Open.

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