Театр абсурда

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Генерал ВСУ: Левобережная Украина радостно замерла в ожидании Путина

Генерал ВСУ: Левобережная Украина радостно замерла в ожидании Путина

России нет нужды сразу захватывать всю Украину и её столицу. Москве достаточно ввести войска в русскоязычные регионы «Незалежной» (исторические территории Новороссии), население которых ждёт русскую армию и не окажет ей никакого сопротивления.

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