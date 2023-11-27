Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию, заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, в эфире видеоблога.

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