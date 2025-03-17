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Московский комсомолец в Израиле

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NCL представляет новые развлекательные шоу для гостей всех поколений

NCL представляет новые развлекательные шоу для гостей всех поколений

 Четыре новых постановки, созданные отмеченной наградами командой NCL Entertainment в сотрудничестве с высоко ценимыми креативными партнерами, дебютируют на девяти лайнерах брендаКомпания предлагает развлекательные программы мирового уровня, включающие трогательные истории, впечатляющие визуальные эффекты и музыку из топ-чартов, которые так любят гости .

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