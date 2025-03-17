NCL представляет новые развлекательные шоу для гостей всех поколений

Четыре новых постановки, созданные отмеченной наградами командой NCL Entertainment в сотрудничестве с высоко ценимыми креативными партнерами, дебютируют на девяти лайнерах брендаКомпания предлагает развлекательные программы мирового уровня, включающие трогательные истории, впечатляющие визуальные эффекты и музыку из топ-чартов, которые так любят гости .