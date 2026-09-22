Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в ООН о скором завершении конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию, подчеркнув неизменность позиции Владимира Путина.
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