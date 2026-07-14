Праздники 15 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

15 июля в России отмечается ряд профессиональных, международных, российских и народных дат. В этот день в стране чествуют медицинских специалистов во Всероссийский день гинеколога, на международном уровне отмечают Всемирный день навыков молодежи, а в народном календаре дата известна как День Берегини.