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Праздники 15 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Праздники 15 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

15 июля в России отмечается ряд профессиональных, международных, российских и народных дат. В этот день в стране чествуют медицинских специалистов во Всероссийский день гинеколога, на международном уровне отмечают Всемирный день навыков молодежи, а в народном календаре дата известна как День Берегини.

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