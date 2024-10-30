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Пермского предпринимателя осудят за сокрытие более 13,5 млн рублей от налоговой

Пермского предпринимателя осудят за сокрытие более 13,5 млн рублей от налоговой

Суд наложил арест на имущество обвиняемого.В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который скрыл более 13,5 млн рублей от налоговой.

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