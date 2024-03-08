«Бросили лучших». На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Положение Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения становится все более отчаянным из-за потери лучших образцов техники от стран НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
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