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Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин – действительно знаковая потеря. С ходу не вспомню, чтоб члены олимпийской сборной меняли гражданство»

Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин – действительно знаковая потеря. С ходу не вспомню, чтоб члены олимпийской сборной меняли гражданство»

Бывшие фигуристы сборной России будут выступать за Грузию в новом сезоне. «В России очень сильная сборная, поэтому многие спортсмены меняли гражданство даже до отстранения, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах.

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