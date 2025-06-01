Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

Юрий Ильинов

Крылатая мощь: День военно-транспортной авиации России 1 июня в России отмечается День военно-транспортной авиации – профессиональный праздник тех, кто обеспечивает стратегическую мобильность Вооруженных Сил. Стоит отметить, что, как и в большинстве случаев, дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1931 году было создано первое подразделение транспортной авиации в составе Ленинградского военного округа. Современная ВТА представляет собой высокотехнологичный род войск, оснащенный самолетами Ил-76, Ан-124 «Руслан» и новейшими Ил-112В. Эти машины способны оперативно перебрасывать войска, технику и грузы на любые расстояния, в том числе в сложных метеоусловиях и на неподготовленные аэродромы. Особое значение военно-транспортная авиация приобрела в ходе специальной военной операции. Ведь экипажи ежедневно выполняют десятки рейсов, доставляя военные грузы, гуманитарную помощь и эвакуируя раненых. При этом самолеты ВТА часто работают в зоне действия вражеской ПВО, демонстрируя высокое профессиональное мастерство. В то же время история этого рода авиации знает множество героических страниц. В годы Великой Отечественной летчики перевозили грузы в блокадный Ленинград, а также участвовали в крупнейших воздушно-десантных операциях. В послевоенный период ВТА обеспечивала советское/российское присутствие по всему миру, а также участвовала в ряде гуманитарных миссий. Сегодня перед военно-транспортной авиацией стоят масштабные задачи по модернизации парка. На смену устаревающим машинам постепенно приходят новые модели, такие как средний транспортник Ил-112В и перспективный тяжелый Ил-76-МД-90А. Эти самолеты обладают улучшенными характеристиками и современным бортовым оборудованием. В праздничный день по традиции лучшие экипажи получают государственные награды и ведомственные знаки отличия. На аэродромах проводятся показательные выступления, демонстрирующие мастерство пилотов и возможности авиатехники. Для ветеранов организуют встречи с молодыми летчиками, где передают бесценный опыт новому поколению.