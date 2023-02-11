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Посол Антонов рассказал о срыве планов Запада нанести России стратегическое поражение

Посол Антонов рассказал о срыве планов Запада нанести России стратегическое поражение

prt scr youtube.com | Минобороны России Планы Запада нанести поражение России сорвались. Страна усилила военную мощь, перестроила экономику и активизировала сотрудничество с большинством государств, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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