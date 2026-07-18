Почему я сделала ставку на полный привод в 2026 году: личный разбор лучших вариантов

Каждый раз, когда зима внезапно превращает привычный асфальт в каток, а дачная грунтовка размокает до состояния киселя, я с благодарностью вспоминаю тот момент, когда приняла решение пересесть на полноприводный автомобиль.
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