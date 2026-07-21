Россия с помощью компаса за $2 обходит все украинские "глушилки"

Россия снова удивила военных аналитиков — на этот раз минимализмом и смекалкой. На ударные беспилотники «Молния» начали устанавливать обычный магнитный компас, стоимость которого не превышает двух долларов.
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