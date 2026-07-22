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Газета.ру

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Экс-нардеп Килинкаров: положение Зеленского после смены главкома ВСУ ухудшилось

Экс-нардеп Килинкаров: положение Зеленского после смены главкома ВСУ ухудшилось

После увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова на фоне уличных протестов, положение лидера страны Владимира Зеленского резко ухудшилось.

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