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РЖАКА

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Ощущается как

Ощущается как

В прогнозе погоды мне больше всего нравится это их новшество под названием «ощущается как». Пишут, например: «сейчас -10, ощущается как -17».

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