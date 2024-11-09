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Составлен рейтинг 100 брендовых городов мира 2024 года

Составлен рейтинг 100 брендовых городов мира 2024 года

Аналитики компании Brand Finance представили новый рейтинг ста брендовых городов мира на 2024 год. В ходе оценивания эксперты анализировали локации по семи критериям, включая узнаваемость, репутацию, инвестиционную привлекательность, а также уровень деловой жизни, культуры и науки.

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