Составлен рейтинг 100 брендовых городов мира 2024 года

Аналитики компании Brand Finance представили новый рейтинг ста брендовых городов мира на 2024 год. В ходе оценивания эксперты анализировали локации по семи критериям, включая узнаваемость, репутацию, инвестиционную привлекательность, а также уровень деловой жизни, культуры и науки.