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Почти две сотни домов в Челябинске временно отключат от водоснабжения

Почти две сотни домов в Челябинске временно отключат от водоснабжения

Жителей Металлургического района Челябинска предупредили о масштабном отключении водоснабжения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 12 ноября, для проведения аварийно-ремонтных работ будет отключена вода в 186 здания Металлургического района.

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