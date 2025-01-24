Гражданин иностранного государства осужден за изнасилование жительницы Архангельска

Иностранец были признан виновным в изнасиловании и получил срок — три года колонии общего режимаСледственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу были собраны доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора.
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