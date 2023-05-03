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Патрушев: страны Запада будут продолжать конфликт с Россией до последнего украинца

Патрушев: страны Запада будут продолжать конфликт с Россией до последнего украинца

Западные государства будут продолжать конфликт с Российской Федерацией до последнего украинца. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ.

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