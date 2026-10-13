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ВКС России ударили ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

ВКС России ударили ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

Экипажи многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34 авиабомбами поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами и временной дислокации Вооруженных сил Украины в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

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